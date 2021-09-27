Загострення між Сербією та Косово: у місії при НАТО повідомили, чи в небезпеці український контингент

Цитата:

“Україна продовжує брати участь у KFOR (Kosovo Force, міжнародні сили з підтримки миру в Косово - ред.). Український національний контингент (40 військовослужбовців) формується на базі одного з інженерних полків ЗСУ на ротаційній основі”, — повідомили УНН у відповідь на запитання журналіста про склад української місії.

Деталі

За інформацією дипломатів, контингент складається з інженерного підрозділу, офіцера взаємодії у Штабі Місії KFOR та персоналу забезпечення.

Цитата:

“Вони не виконують завдання безпосередньо на кордоні між Косово і Сербією, де наразі відбувається загострення, тому загрози їхньому життю немає”, — зазначили у місії.

Довідково

KFOR — це міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Сили KFOR були створені відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН і увійшли до Косово 12 червня 1999 року.

1 вересня 1999 року участь в операції розпочала Україна.

Контекст

Минулого тижня ситуація на кордоні Сербії та Косово загострилася через розміщення в прикордонній зоні Косово загонів поліцейського спецназу. Президент Сербії віддав наказ привести армію в підвищену бойову готовність.

Про Косово

У 2008 році Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність від Белграда. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США. Белград з цим не згоден: він вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Україна не визнає незалежність Косово. Позицію Сербії поділяють і Росія, більшість держав пострадянського простору, а також Китай і Індія.