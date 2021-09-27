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Обострение между Сербией и Косово: в миссии при НАТО сообщили, в опасности ли украинский контингент

Обострение между Сербией и Косово: в миссии при НАТО сообщили, в опасности ли украинский контингент

Киев  •  УНН

 • 55752 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинские военнослужащие в силах KFOR не выполняют задания непосредственно на границе между Косово и Сербией, где сейчас происходит обострение, поэтому угрозы их жизни нет. Об этом сообщили УНН в миссии Украины при НАТО.

Цитата:

"Украина продолжает участвовать в KFOR (Kosovo Force, международные силы по поддержанию мира в Косово - ред.). Украинский национальный контингент (40 военнослужащих) формируется на базе одного из инженерных полков ВСУ на ротационной основе", - сообщили УНН в ответ на вопрос журналиста о составе украинской миссии.

Детали

По информации дипломатов, контингент состоит из инженерного подразделения, офицера взаимодействия в штабе миссии KFOR и персонала обеспечения.

Цитата:

"Они не выполняют задания непосредственно на границе между Косово и Сербией, где сейчас происходит обострение, поэтому угрозы их жизни нет", - отметили в миссии.

Справка

KFOR - это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

1 сентября 1999 года участие в операции начала Украине.

Контекст

На прошлой неделе ситуация на границе Сербии и Косово обострилась из-за размещения в приграничной зоне Косово отрядов полицейского спецназа. Президент Сербии отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность.

О Косово

В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Его признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград с этим не согласен: он считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Украина не признает независимость Косово. Позицию Сербии разделяют и Россия, большинство стран постсоветского пространства, а также Китай и Индия.

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