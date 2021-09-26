Конфлікт з Косово: армія Сербії приведена в підвищену боєготовність

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Поліцейські загони Косово були раніше спрямовані до двох прикордонних переходів на півночі країни. У цьому регіоні проживають переважно етнічні серби, які не визнають уряду в Пріштіні, очолюваного етнічними албанцями.

Спецпідрозділи прибули туди відповідно до постанови уряду, яке наказувало автомобілістам з сербськими номерними знаками міняти їх на тимчасові номерні знаки при в’їзді в Косово. Сотні етнічних сербів почали протести проти цієї вимоги. У тому числі вони використовували транспортні засоби, щоб перекрити рух на прикордонних переходах.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав обидві сторони до деескалації. Спецпідрозділи повинні бути негайно відведені від кордону, зазначив він, підкресливши, що “будь-яка подальша провокація або одностороння і неузгоджена акція неприпустима”. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликав сторони до стриманості і відновлення діалогу. Глава альянсу провів телефонні переговори з президентом Сербії і прем’єр-міністром Косово Альбіном Курті.

Незалежність Косово

У 2008 році Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність від Белграда. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США. Белград з цим не згоден: він вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Україна, Росія, більшість держав пострадянського простору, а також Китай і Індія.