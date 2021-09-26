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Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Киев  •  УНН

 • 31436 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщило Министерство обороны в Белграде. Ситуация обострилась из-за размещения в приграничной зоне Косово отрядов полицейского спецназа. Сербы расценили действия косоваров как провокацию, передает УНН.

Детали

Полицейские отряды Косово были ранее направлены в двух пограничных переходов на севере страны. В этом регионе проживают преимущественно этнические сербы, не признающие правительства в Приштине, возглавляемого этническими албанцами.

Спецподразделения прибыли туда в соответствии с постановлением правительства, которое предписывало автомобилистам с сербскими номерными знаками менять их на временные номерные знаки при въезде в Косово. Сотни этнических сербов начали протесты против этого требования. В том числе они использовали транспортные средства, чтобы перекрыть движение на пограничных переходах.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны к деэскалации. Спецподразделения должны быть немедленно удалены от границы, отметил он, подчеркнув, что “любая дальнейшая провокация или односторонняя и несогласованная акция недопустима”. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал стороны к сдержанности и возобновлению диалога. Глава альянса провел телефонные переговоры с президентом Сербии и премьер-министром Косово Альбином Курти.

Независимость Косово

В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград с этим не согласен: он считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Украина, Россия, большинство стран постсоветского пространства, а также Китай и Индия.

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