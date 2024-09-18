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Забруднення Десни: мер Броварів спростував інформацію про відключення центрального водопостачання в громаді

Забруднення Десни: мер Броварів спростував інформацію про відключення центрального водопостачання в громаді

Київ • УНН

 • 12951 перегляди

Ігор Сапожко заявив, що інформація про відключення водопостачання у Броварській громаді є фейком. Якість питної води контролюється, водопостачання здійснюється у звичайному режимі.

Жодних відключень центрального водопостачання у Броварській громаді через забруднення річки Десна на 19 вересня не заплановано. Інформацію, яку поширюють у соцмережах є фейком. Стан питної води у громаді під постійним контролем фахівців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні в соцмережах з’явилася інформація про нібито заплановане завтра відключення централізованого водопостачання у  нашій громаді. Відповідально повідомляю – це абсолютно не відповідає дійсності. Стан питної води знаходиться під постійним контролем фахівців, відповідні лабораторні дослідження проводяться двічі на день, їх результати оприлюднюються на сторінках КП "Броваритепловодоенергія", - написав Ігор Сапожко.

Мер додав, що дійсно потрібно мати та поновлювати постійно запас питної води. Але це пов’язано із тим, що ворожі атаки націлені на об’єкти критичної інфраструктури.

Ігор Сапожко підкреслив, що ситуація під контролем, водопостачання у громаді проводиться в звичному режимі.

У КП "Броваритепловодоенергія" додають, що в їхньому пункті водозабору на річці Десна якість води перебуває в межах норми. Більше того, фіксується покращення по хімічному споживанню кисню. Також зазначається, що забруднення, яке рухається руслом Десни, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм, спостерігається його розбавлення.

Додатково

Ігор Сапожко повідомив, що вода, яка подається до осель жителів Броварської громади, відповідає усім нормативним показникам. КП "Броваритепловодоенергія"  щоденно проводить  моніторингові лабораторні дослідження стану води у міському водогоні.

Нагадаємо

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.

Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.

А дев'ятого вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.

На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

15 вересня в Міндовкіллі повідомили, що забруднені води досягли Київщини, спричинивши фрагментарне помутніння води у Вишгородському районі.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина

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