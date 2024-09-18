Загрязнение Десны: мэр Броваров опроверг информацию об отключении центрального водоснабжения в громаде

Никаких отключений центрального водоснабжения в Броварской громаде из-за загрязнения реки Десна на 19 сентября не запланировано. Информацию, которую распространяют в соцсетях является фейком. Состояние питьевой воды в громаде под постоянным контролем специалистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в соцсетях появилась информация о якобы запланированном завтра отключении централизованного водоснабжения в нашей громаде. Ответственно сообщаю - это абсолютно не соответствует действительности. Состояние питьевой воды находится под постоянным контролем специалистов, соответствующие лабораторные исследования проводятся дважды в день, их результаты публикуются на страницах КП "Броварытепловодоэнергия", - написал Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что действительно нужно иметь и обновлять постоянно запас питьевой воды. Но это связано с тем, что вражеские атаки нацелены на объекты критической инфраструктуры.

Игорь Сапожко подчеркнул, что ситуация под контролем, водоснабжение в громаде проводится в обычном режиме.

В КП "Броварытепловодоэнергия" добавляют, что в их пункте водозабора на реке Десна качество воды находится в пределах нормы. Более того, фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода. Также отмечается, что загрязнение, которое движется по руслу Десны, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм, наблюдается его разбавление.

Дополнительно

Игорь Сапожко сообщил, что вода, которая подается в дома жителей Броварской общины, соответствует всем нормативным показателям. КП "Броварытепловодоэнергия" ежедневно проводит мониторинговые лабораторные исследования состояния воды в городском водопроводе.

Напомним

Сброс нечистот из сахарного завода в городе Теткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм, которая впадает в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.

Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщает о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценивает убытки в более 200 млн гривен.

А девятого сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.

По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.

15 сентября в Минприроды сообщили, что загрязненные воды достигли Киевщины, вызвав фрагментарное помутнение воды в Вышгородском районе.