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У Броварській громаді забруднень водопровідної води не зафіксовано – міський голова

У Броварській громаді забруднень водопровідної води не зафіксовано – міський голова

Київ • УНН

 • 14339 перегляди

Міський голова Броварів повідомив, що вода в місті на тлі забруднення річки Десна відповідає нормативам.

Вода, яка подається до осель жителів Броварської громади, відповідає усім нормативним показникам. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН

Деталі

"За інформацією КП "Броваритепловодоенергія" підприємством щоденно проводяться  моніторингові лабораторні дослідження стану води у міському водогоні.

Станом на 16 вересня якість води, що подається до осель броварчан, повністю відповідає нормативним показникам", - написав Ігор Сапожко. 

Мер додав, що детальні звіти  щодо якості води двічі на день оприлюднюються на сторінці КП "Броваритепловодоенергія" у соцмережі, і закликав жителів громади довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.

Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.

А дев'ятого вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.

На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

За інформацією Міндовкілля забруднена вода з Десни могла досягнути Київщини 14-16 вересня.

Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві 10.09.24, 19:24 • 101821 перегляд

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина

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