У Броварській громаді забруднень водопровідної води не зафіксовано – міський голова
Київ • УНН
Міський голова Броварів повідомив, що вода в місті на тлі забруднення річки Десна відповідає нормативам.
Вода, яка подається до осель жителів Броварської громади, відповідає усім нормативним показникам. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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"За інформацією КП "Броваритепловодоенергія" підприємством щоденно проводяться моніторингові лабораторні дослідження стану води у міському водогоні.
Станом на 16 вересня якість води, що подається до осель броварчан, повністю відповідає нормативним показникам", - написав Ігор Сапожко.
Мер додав, що детальні звіти щодо якості води двічі на день оприлюднюються на сторінці КП "Броваритепловодоенергія" у соцмережі, і закликав жителів громади довіряти лише офіційним джерелам.
Нагадаємо
Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.
Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.
А дев'ятого вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.
На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.
За інформацією Міндовкілля забруднена вода з Десни могла досягнути Київщини 14-16 вересня.
Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві 10.09.24, 19:24 • 101821 перегляд