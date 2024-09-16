В Броварской громаде загрязнений водопроводной воды не зафиксировано - городской голова

Вода, которая подается в дома жителей Броварской общины, соответствует всем нормативным показателям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

"По информации КП "Броварытепловодоэнергия" предприятием ежедневно проводятся мониторинговые лабораторные исследования состояния воды в городском водопроводе.

По состоянию на 16 сентября качество воды, подаваемой в дома броварчан, полностью соответствует нормативным показателям", - написал Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что подробные отчеты по качеству воды дважды в день публикуются на странице КП "Броварытепловодоэнергия" в соцсети, и призвал жителей громады доверять только официальным источникам.

Напомним

Сброс нечистот из сахарного завода в городе Тёткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм, впадающей в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.

Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщает о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценивает убытки в более чем 200 млн гривен.

А девятого сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.

По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.

По информации Минприроды загрязненная вода из Десны могла достичь Киевщины 14-16 сентября.

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