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Забруднення води дісталось Київщини: у Міндовкіллі повідомили про невелике помутніння

Київ • УНН

 • 13228 перегляди

Забруднені води дісталися Київської області, спричинивши фрагментарне помутніння у Вишгородському районі. Масового мору риби не зафіксовано, а аналізи показують відсутність хімічного та токсичного забруднення.

Забруднені води досягли Київщини, спричинивши фрагментарне помутніння води у Вишгородському районі. Масового мору риби не зафіксовано. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Частково забрудненні води дістались Київської області Вишгородського району. Спостерігається невелике помутніння води, але лише фрагментарно

- розповів Краснолуцький.

За його словами, масового мору риби не фіксується.

"Результати аналізу 15 вересня показують, що забруднення хімічними та токсичними речовинами відсутні, але є не значне забруднення органічними речовинами. Перевищення вмісту фосфору чи інших речовин не фіксується", - розповів Краснолуцький.

Доповнення

Міський голова Броварів повідомив, що вода в місті на тлі забруднення річки Десна відповідає нормативам.

Нагадаємо 

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.

Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.

А дев'ятого вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.

На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

За інформацією Міндовкілля забруднена вода з Десни могла досягнути Київщини 14-16 вересня.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКиївщина

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