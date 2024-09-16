Забруднення води дісталось Київщини: у Міндовкіллі повідомили про невелике помутніння
Київ • УНН
Забруднені води дісталися Київської області, спричинивши фрагментарне помутніння у Вишгородському районі. Масового мору риби не зафіксовано, а аналізи показують відсутність хімічного та токсичного забруднення.
Забруднені води досягли Київщини, спричинивши фрагментарне помутніння води у Вишгородському районі. Масового мору риби не зафіксовано. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Частково забрудненні води дістались Київської області Вишгородського району. Спостерігається невелике помутніння води, але лише фрагментарно
За його словами, масового мору риби не фіксується.
"Результати аналізу 15 вересня показують, що забруднення хімічними та токсичними речовинами відсутні, але є не значне забруднення органічними речовинами. Перевищення вмісту фосфору чи інших речовин не фіксується", - розповів Краснолуцький.
Доповнення
Міський голова Броварів повідомив, що вода в місті на тлі забруднення річки Десна відповідає нормативам.
Нагадаємо
Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.
Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.
А дев'ятого вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.
На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.
За інформацією Міндовкілля забруднена вода з Десни могла досягнути Київщини 14-16 вересня.