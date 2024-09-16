Загрязнение воды добралось до Киевщины: в Миндовкилле сообщили о небольшом помутнении
Киев • УНН
Загрязненные воды добрались до Киевской области, вызвав фрагментарное помутнение в Вышгородском районе. Массового мора рыбы не зафиксировано, а анализы показывают отсутствие химического и токсического загрязнения.
Загрязненные воды достигли Киевщины, вызвав фрагментарное помутнение воды в Вышгородском районе. Массового мора рыбы не зафиксировано. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.
Частично загрязненные воды добрались Киевской области Вышгородского района. Наблюдается небольшое помутнение воды, но лишь фрагментарно
По его словам, массового мора рыбы не фиксируется.
«Результаты анализа 15 сентября показывают, что загрязнение химическими и токсичными веществами отсутствуют, но есть не значительное загрязнение органическими веществами. Превышение содержания фосфора или других веществ не фиксируется», - рассказал Краснолуцкий.
Дополнение
Городской голова Броваров сообщил, что вода в городе на фоне загрязнения реки Десна соответствует нормативам.
Напомним
Сброс нечистот из сахарного завода в городе Тёткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм, впадающей в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.
Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщает о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценивает убытки в более чем 200 млн гривен.
А девятого сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.
По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.
По информации Минприроды загрязненная вода из Десны могла достичь Киевщины 14-16 сентября.