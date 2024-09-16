Загрязнение воды добралось до Киевщины: в Миндовкилле сообщили о небольшом помутнении

Загрязненные воды достигли Киевщины, вызвав фрагментарное помутнение воды в Вышгородском районе. Массового мора рыбы не зафиксировано. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Частично загрязненные воды добрались Киевской области Вышгородского района. Наблюдается небольшое помутнение воды, но лишь фрагментарно - рассказал Краснолуцкий.

По его словам, массового мора рыбы не фиксируется.

«Результаты анализа 15 сентября показывают, что загрязнение химическими и токсичными веществами отсутствуют, но есть не значительное загрязнение органическими веществами. Превышение содержания фосфора или других веществ не фиксируется», - рассказал Краснолуцкий.

Дополнение

Городской голова Броваров сообщил, что вода в городе на фоне загрязнения реки Десна соответствует нормативам.

Напомним

Сброс нечистот из сахарного завода в городе Тёткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм, впадающей в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.

Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщает о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценивает убытки в более чем 200 млн гривен.

А девятого сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.

По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.

По информации Минприроды загрязненная вода из Десны могла достичь Киевщины 14-16 сентября.