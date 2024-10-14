Заарештованих у Фінляндії за обхід санкцій студентів із росії звільнили з-під варти
Київ • УНН
Третій російський студент, затриманий у Фінляндії за підозрою в обході санкцій, звільнений з-під варти. Йому заборонено виїзд з країни, він підозрюється у вивезенні товарів подвійного призначення до росії.
Громадяни росії, які були затримані у Фінляндії наприкінці квітня за підозрою в обході санкцій, відпущені з-під варти. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
"Третій російський студент, підозрюваний у грубому регламентному злочині, вийшов з-під варти. Відповідно до окружного суду, замість ув’язнення чоловікові тепер заборонено виїзд з країни", - пише видання.
Зазначається, що він підозрюється у тому, що входив до групи, яка вивозила з Фінляндії до росії так звані товари подвійного використання, які можуть використовуватися у військових цілях.
Також видання додає, що у травні було затримано троє російських студентів. Двох звільнили з-під варти ще влітку.
Нагадаємо
Трьох громадян росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав.