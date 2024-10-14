Арестованных в Финляндии за обход санкций студентов из россии освободили из-под стражи
Киев • УНН
Третий российский студент, задержанный в Финляндии по подозрению в обходе санкций, освобожден из-под стражи. Ему запрещен выезд из страны, он подозревается в вывозе товаров двойного назначения в Россию.
Граждане россии, которые были задержаны в Финляндии в конце апреля по подозрению в обходе санкций, отпущены из-под стражи. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
"Третий российский студент, подозреваемый в грубом регламентном преступлении, вышел из-под стражи. Согласно окружному суду, вместо заключения мужчине теперь запрещен выезд из страны", - пишет издание.
Отмечается, что он подозревается в том, что входил в группу, которая вывозила из Финляндии в россию так называемые товары двойного использования, которые могут использоваться в военных целях.
Также издание добавляет, что в мае были задержаны трое российских студентов. Двух освободили из-под стражи еще летом.
Напомним
Трех граждан россии подозревают в экспорте товаров двойного назначения из Финляндии в иностранные государства.