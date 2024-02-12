За тиждень Сили оборони на Таврійському напрямку взяли в полон понад два десятки окупантів - Тарнавський

Протягом минулого тижня, Сили оборони взяли полон майже два десятки російських окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.

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За його словами, зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" збільшується й кількість російських полонених.

Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів. Половину з них - за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку