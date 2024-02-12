За тиждень Сили оборони на Таврійському напрямку взяли в полон понад два десятки окупантів - Тарнавський
Київ • УНН
За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за минулий тиждень українські війська взяли в полон майже два десятки російських військових.
Протягом минулого тижня, Сили оборони взяли полон майже два десятки російських окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.
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За його словами, зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" збільшується й кількість російських полонених.
Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів. Половину з них - за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку
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Окрім того, Тарнавський розповів, що Сили оборони ліквідували понад чотири сотні окупантів.
Загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб та 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 5 танків, 18 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 1 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки
Окрім того, українські військові нейтралізували 122 дрони різних типів.
Нагадаємо
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що росіяни почали частіше використовувати бронегрупи для підтримки піхотних штурмових груп в атаках.