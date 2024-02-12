У рф командири у стані сп'яніння розстрілюють своїх підлеглих, збільшується кількість військових конфліктів

У рф зростає кількість конфліктів у військових підрозділах. Командири, знаходячись у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, розстрілюють своїх підлеглих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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У рф помітно зросла кількість конфліктів між військовими, а також загострилася ситуація серед особового складу, що виявляє невдоволення командирами.

Згідно інформації, одним із найбільш проблемних регіонів стає західний військовий округ, де спостерігається тенденція до скоєння насильства командирами підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.

За даними джерел, у курській області зареєстровані численні випадки масових вбивств військовослужбовців, коли командири підрозділів, знаходячись у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, розстрілювали своїх підлеглих.

Додамо

На початку лютого 2024 року курський гарнізонний військовий суд виніс вирок у справі старшого прапорщика, який під впливом алкоголю розстріляв стрій своїх підлеглих. Його засуджено до 14 років ув'язнення.

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