В рф растет количество конфликтов в воинских подразделениях. Командиры, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, расстреливают своих подчиненных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В рф заметно возросло количество конфликтов между военными, а также обострилась ситуация среди личного состава, выявляющая недовольство командирами.

Согласно информации, одним из наиболее проблемных регионов становится западный военный округ, где наблюдается тенденция к совершению насилия командирами подразделений в отношении своего подчиненного личного состава.

По данным источников, в курской области зарегистрированы многочисленные случаи массовых убийств военнослужащих, когда командиры подразделений, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, расстреливали своих подчиненных.

Добавим

В начале февраля 2024 года курский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу старшего прапорщика, который под воздействием алкоголя расстрелял строй своих подчиненных. Он приговорен к 14 годам заключения.

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