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Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 15:14  •  11375 просмотра

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Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.

Полномасштабная война, которую начала россия против Украины способствует нехватке медицинских работников по всей рф. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Война россии против Украины способствует нехватке медицинских работников по всей россии. В ноябре 2023 года министр здравоохранения РФ заявил, что медицинской сфере не хватает около 26,5 тыс. врачей и 58, 2 тыс. среднего медицинского персонала. В 22 регионах наблюдается существенная нехватка врачей, еще в 7 она оценивается как острая,

говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за 15 месяцев количество врачей в россии сократилось на 7,5 тыс., причем многие обвиняют в этом длинный рабочий день и низкую заработную плату.

Тяжелое ресурсное и финансовое бремя российской войны в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция сокращения количества медицинских работников в России изменится в течение 2024 года,

- отмечается в сообщении

Дополнение

В январе 2024 года британская разведка сообщала, что полномасштабная война россии против Украины негативно отражается на сфере здравоохранения рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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