Війна проти України негативно впливає на російську медицину – британська розвідка

Повномасштабна війна росії проти України негативно відображається на сфері охорони здоров’я рф. Про це повідомляє британська розвідка. Про це пише УНН.

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Вплив війни проти України на охорону здоров'я в росії, швидше за все, відчуває на собі цивільне населення - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, війна значною мірою сприяє цій ситуації, оскільки в госпіталях лікують поранених. Уряд також змушений скорочувати цивільну медичну нерухомість по всій країні через брак клінічного персоналу та фінансовий тиск.

Доповнення

Міноборони Британії зазначають, що росіяни борються за доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також повідомляється про дефіцит лікарських засобів, у тому числі антибіотиків широкого спектру дії.

Нагадаємо

Ще в 2022 році повідомлялося, що в рф через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів.

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