Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка
Киев • УНН
Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.
Полномасштабная война россии против Украины негативно отражается на сфере здравоохранения рф. Об этом сообщает британская разведка. Об этом пишет УНН.
Детали
Влияние войны против Украины на здравоохранение в россии, скорее всего, ощущает на себе гражданское население
Вероятно, война в значительной степени способствует этой ситуации, поскольку в госпиталях лечат раненых. Правительство также вынуждено сокращать гражданскую медицинскую недвижимость по всей стране из-за нехватки клинического персонала и финансового давления.
Дополнение
Минобороны Британии отмечают, что россияне борются за доступ к больничным услугам по всей стране. Также сообщается о дефиците лекарственных средств, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.
Напомним,
Еще в 2022 году сообщалось, что в рф из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов.
Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города10 январь 2024, 11:44 • 36527 просмотров
Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка
Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.
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