Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  112154 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  160241 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  179587 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  163836 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  158498 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  151675 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  140054 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  123788 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  135526 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  148234 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142933 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139628 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134954 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124717 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130780 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
voina-protiv-ukraini-negativno-vliyaet-na-rossiiskuyu-meditsinu-britanskaya-razvedka

Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 11:20  •  11654 просмотра

Read in English

Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.

Полномасштабная война россии против Украины негативно отражается на сфере здравоохранения рф. Об этом сообщает британская разведка. Об этом пишет УНН.

Детали 

Влияние войны против Украины на здравоохранение в россии, скорее всего, ощущает на себе гражданское население

 - говорится в сообщении.

Вероятно, война в значительной степени способствует этой ситуации, поскольку в госпиталях лечат раненых. Правительство также вынуждено сокращать гражданскую медицинскую недвижимость по всей стране из-за нехватки клинического персонала и финансового давления.

Дополнение

Минобороны Британии отмечают, что россияне борются за доступ к больничным услугам по всей стране. Также сообщается о дефиците лекарственных средств, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.

Напомним,

Еще в 2022 году сообщалось, что в рф из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов.

Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города10 январь 2024, 11:44 • 36527 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
Війна проти України негативно впливає на російську медицину – британська розвідка
War against Ukraine negatively affects russian medicine - British intelligence
Новости по теме

Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.

Новости Мира •   •  11654 просмотра
Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.

Экономика •   •  13023 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак

Встреча в Давосе сосредоточена на согласовании формата Глобального мирного саммита для продвижения украинской мирной формулы. Участие принимают более 80 стран и организаций.

Политика •   •  14784 просмотра
Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак

В оккупированном Крыму партизаны обнаружили российскую РЛС вблизи военного аэродрома Бельбек

Украинские партизаны обнаружили российскую РЛС в районе Севастополя, которая обеспечивает охрану военных аэродромов.

Война •   •  19717 просмотра
В оккупированном Крыму партизаны обнаружили российскую РЛС вблизи военного аэродрома Бельбек

По всей Украине объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу после взлета российского самолета МиГ-31К.

Война •   •  21725 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К

Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO

Киеву грозит потенциальное отключение электроэнергии для 28 000 жителей из-за неуплаченных счетов, при этом существуют варианты реструктуризации долга.

Экономика •   •  21799 просмотра
Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO

Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины

Соглашение является частью постоянной поддержки Швецией Украины в условиях развязанной россией войны.

Политика •   •  22406 просмотра
Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины

В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Более 500 фирм, преимущественно частных, работают в оборонной промышленности Украины, стимулируя экономику и формируя иностранное партнерство.

Война •   •  26156 просмотра
В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек

Это лишь один шаг в реализации наших гуманитарных усилий, которые направлены на улучшение качества жизни и помощь тем, кто пострадал от войны.

Общество •   •  19243 просмотра
Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек

На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных

российские войска атаковали подразделение пожарных в селе Станислав. Четверо пожарных получили ранения, но они отказались от госпитализации.

Война •   •  23967 просмотра
На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных