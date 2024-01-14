Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.