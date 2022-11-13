В рф через введені санкції виник гострий дефіцит ліків

«Військові зс рф активно обговорюють наказ міністерства охорони здоров’я рф, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці», - йдеться у повідомленні розвідки.

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На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:



вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в рф на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;



реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;



у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.



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«У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати», - повідомляє ГУР МОУ.

Додається, що затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.