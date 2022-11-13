В россии из-за введенных санкций возник острый дефицит лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В рф из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Главным управлением разведки Минобороны Украины.
«Военные вс рф активно обсуждают приказ министерства здравоохранения рф, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца», - говорится в сообщении разведки.
Детали
По мнению военных появление такого приказа может быть связано с рядом причин:
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- влияние международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в россии на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Настроены линии по расфасовке импорта;
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- реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;
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- в связи с увеличением интенсивности боевых действий, соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.
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Цитата
«В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты», - сообщает ГУР МОУ.
Добавляется, что утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.