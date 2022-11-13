В россии из-за введенных санкций возник острый дефицит лекарств

«Военные вс рф активно обсуждают приказ министерства здравоохранения рф, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца», - говорится в сообщении разведки.

Детали

По мнению военных появление такого приказа может быть связано с рядом причин:



влияние международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в россии на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Настроены линии по расфасовке импорта;



реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;



в связи с увеличением интенсивности боевых действий, соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.



Цитата

«В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты», - сообщает ГУР МОУ.

Добавляется, что утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.