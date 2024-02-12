За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский
По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за прошедшую неделю украинские войска взяли в плен почти два десятка российских военных.
В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты
россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, добавив к двум 2 фрегатам небольшой ракетный корабль, позволяющий запускать в общей сложности 24 крылатые ракеты "Калибр".
В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста
Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.
Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло
Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло.
Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel
Тизер-трейлер "Дэдпула и Росомахи" показывает, как герои объединяют усилия, чтобы попытаться спасти киновселенную Marvel.
Жители Бессарабии сменили традиционный пророссийский вектор на проукраинский - The Economist назвал причины
Жители Бессарабии сменили традиционный пророссийский вектор на проукраинский - The Economist назвал причины.
Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"
Бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил, что СБУ и НАБУ провели обыски у него дома в связи с передачей в 2014 году нефтепродуктов, принадлежавших олигарху Курченко, государственным операторам для покрытия дефицита топлива в армии.
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 13 мая из-за полномасштабного вторжения России.
Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено
Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.
"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине
Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.