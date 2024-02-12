За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

В течение прошлой недели, Силы обороны взяли в плен почти два десятка российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

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По его словам, с ростом интенсивности боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия" увеличивается и количество российских пленных.

Так, за последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов. Половину из них - за минувшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении - резюмировал командующий ОСУВ "Таврия".

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Кроме того, Тарнавский рассказал, что Силы обороны ликвидировали более четырех сотен оккупантов.

Общие потери противника за прошедшие сутки составили 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 18 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 1 автомобиль и 1 единица специальной техники - заявил бригадный генерал.

Кроме того, украинские военные нейтрализовали 122 дроны различных типов.

Напомним

Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что россияне стали чаще использовать бронегруппы для поддержки пехотных штурмовых групп в атаках.