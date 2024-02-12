За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  262874 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  224464 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  269514 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  303405 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  241141 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  203871 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  216851 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211250 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за прошедшую неделю украинские войска взяли в плен почти два десятка российских военных.

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За неделю Силы обороны на Таврическом направлении взяли в плен более двух десятков оккупантов - Тарнавский

В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, добавив к двум 2 фрегатам небольшой ракетный корабль, позволяющий запускать в общей сложности 24 крылатые ракеты "Калибр".

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В Черном море рф увеличила количество ракетоносителей: общий залп 24 ракеты

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста

Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.

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В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста

Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло

Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло.

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Соратник Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету на три миллиона гривен, остается на должности: почему так произошло

Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel

Тизер-трейлер "Дэдпула и Росомахи" показывает, как герои объединяют усилия, чтобы попытаться спасти киновселенную Marvel.

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Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel

Жители Бессарабии сменили традиционный пророссийский вектор на проукраинский - The Economist назвал причины

Жители Бессарабии сменили традиционный пророссийский вектор на проукраинский - The Economist назвал причины.

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Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

Бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил, что СБУ и НАБУ провели обыски у него дома в связи с передачей в 2014 году нефтепродуктов, принадлежавших олигарху Курченко, государственным операторам для покрытия дефицита топлива в армии.

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Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 13 мая из-за полномасштабного вторжения России.

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.

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Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.

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"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине