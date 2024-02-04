За тиждень Сили оборони ліквідували понад 6600 російських військових та знищили сотні одиниць військової техніки
Київ • УНН
За даними міністерства оборони, цього тижня українські війська ліквідували понад 6600 російських військових і знищили сотні одиниць військової техніки та обладнання.
Сили оборони за тиждень ліквідували 6640 російських окупантів та 924 одиниці озброєння і військової техніки ворога. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.
За тиждень з 28 січня по 4 лютого 2024 року Силами оборони України знищено близько 6640 осіб особового складу противника
За його словами, суттєвих втрат зазнали така військова техніка російських військ:
- 63 танки
- 147 бойових броньованих машин
- 234 артилерійських системи
- 7 РСЗВ
- 3 установки ППО
- 1 корабель
- 290 одиниць автотехніки
- 43 одиниці спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 388 750 осіб, 6343 танки та сотень одиниць військової техніки.