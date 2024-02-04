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За тиждень Сили оборони ліквідували понад 6600 російських військових та знищили сотні одиниць військової техніки

За тиждень Сили оборони ліквідували понад 6600 російських військових та знищили сотні одиниць військової техніки

Київ • УНН

 • 36117 перегляди

За даними міністерства оборони, цього тижня українські війська ліквідували понад 6600 російських військових і знищили сотні одиниць військової техніки та обладнання.

Сили оборони за тиждень ліквідували 6640 російських окупантів  та 924 одиниці озброєння і військової техніки ворога. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.  

За тиждень з 28 січня по 4 лютого 2024 року Силами оборони України знищено близько 6640 осіб особового складу противника

- написав Павлюк у Telegram.

За його словами, суттєвих втрат зазнали така військова техніка російських військ:

 - 63 танки

 - 147 бойових броньованих машин

- 234 артилерійських системи

- 7 РСЗВ

- 3 установки ППО

- 1 корабель

- 290 одиниць автотехніки

- 43 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА. 

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Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 388 750 осіб, 6343 танки та сотень одиниць військової техніки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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