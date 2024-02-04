За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  174177 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  274579 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  277334 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  243204 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  241679 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  208978 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  166692 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  165175 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  178009 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171220 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.

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За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.

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Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".

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В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

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Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.

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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.

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В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.

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Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Из-за боевых действий и технических причин есть проблемы со светом в шести областях - Минэнерго

Из-за вражеских обстрелов и технических проблем, по данным министерства энергетики, обесточены потребители в шести областях Украины.

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Из-за боевых действий и технических причин есть проблемы со светом в шести областях - Минэнерго

На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.

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На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.

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Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО