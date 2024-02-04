За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники
По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.
Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51
Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.
В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью
Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".
Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре
Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.
В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации
Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.
Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії
Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.
Из-за боевых действий и технических причин есть проблемы со светом в шести областях - Минэнерго
Из-за вражеских обстрелов и технических проблем, по данным министерства энергетики, обесточены потребители в шести областях Украины.
На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.
Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.