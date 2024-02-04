За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

Силы обороны за неделю ликвидировали 6640 российских оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники врага. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет УНН.

За неделю с 28 января по 4 февраля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6640 человек личного состава противника - написал Павлюк в Telegram.

По его словам, существенные потери понесли такая военная техника российских войск:

- 63 танка

- 147 боевых бронированных машин

- 234 артиллерийских системы

- 7 РСЗО

- 3 установки ППО

- 1 корабль

- 290 единиц автотехники

- 43 единицы спецтехники

Кроме этого, нашими защитниками уничтожен один самолет, 3 крылатые ракеты и 132 БпЛА.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 388 750 человек, 6343 танка и сотен единиц военной техники.