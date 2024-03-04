За минулий рік рівень підроблених банкнот в Україні зменшився - НБУ
Київ • УНН
Рівень підроблених банкнот в Україні знизився у 2023 році - 2,1 підробки на мільйон гривень порівняно з 2,2 у 2022 році, тоді як у ЄС підробки були майже у вісім разів вищими, згідно з даними Національного банку України.
Минулоріч на кожен мільйон гривень припадало 2,1 підробленої банкноти, що трохи менше ніж у 2022 році. У Європейському Союзі на кожен мільйон євро було 16 підроблених банкнот, майже вісім разів більше, ніж у 2022 році. Таку статистику наводить Національний банк України, передає УНН.
За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти.
Деталі
В пресслужбі українського Нацбанку для порівняння, навели цифри з країн Європейського Союзу. Там у 2023 році на один мільйон євро припадало майже вісім разів більше підроблених банкнот, ніж у 2022 році, що становило приблизно 16 банкнот євро проти 13 банкнот у попередньому році.
У 2023 році найчастіше підробляли старі банкноти, особливо ті, які мають номінали 200, 500 і 100 гривень. Загалом, 93% всіх підробок були саме таких старих банкнот. Найбільше підробляли банкноти номіналом 200 гривень, потім банкноти по 500 гривень, і трохи менше - по 100 гривень.
Отже, результати моніторингу за 2023 рік показали, що лише 18% всіх підробок, вилучених у банківській системі України, стосувалися нового зразка банкнот гривні. Це означає, що на кожний мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка припадало всього 0,4 підробленої банкноти.
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Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Щодо іноземної валюти, то у минулому році рівень підроблення також був низьким. Банки та фінансові установи по всій Україні вилучили з обігу менше ніж 700 підроблених іноземних банкнот (у 2022 році – близько 600). Більшість з них складали долари США – 97% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот. На банкноти євро припадало всього 3% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот. Зазвичай зловмисники підробляли банкноти з номіналами 100 та 50 доларів США, а також 50 та 200 євро.
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