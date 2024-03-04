За минулий рік рівень підроблених банкнот в Україні зменшився - НБУ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9548 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70795 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155203 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152314 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125895 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133991 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85783 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93397 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98998 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89776 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
60%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10277 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6486 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5142 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4872 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5438 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152314 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223872 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373354 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309458 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2774 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14938 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31800 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28587 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125895 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

За минулий рік рівень підроблених банкнот в Україні зменшився - НБУ

Київ • УНН

 • 24526 перегляди

Рівень підроблених банкнот в Україні знизився у 2023 році - 2,1 підробки на мільйон гривень порівняно з 2,2 у 2022 році, тоді як у ЄС підробки були майже у вісім разів вищими, згідно з даними Національного банку України.

За минулий рік рівень підроблених банкнот в Україні зменшився - НБУ

Минулоріч на кожен мільйон гривень припадало 2,1 підробленої банкноти, що трохи менше ніж у 2022 році. У Європейському Союзі на кожен мільйон євро було 16 підроблених банкнот, майже вісім разів більше, ніж у 2022 році. Таку статистику наводить Національний банк України, передає УНН.

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти.

- підрахували в НБУ.

Деталі 

В пресслужбі українського Нацбанку для порівняння, навели цифри з країн Європейського Союзу. Там у 2023 році на один мільйон євро припадало майже вісім разів більше підроблених банкнот, ніж у 2022 році, що становило приблизно 16 банкнот євро проти 13 банкнот у попередньому році.

У 2023 році найчастіше підробляли старі банкноти, особливо ті, які мають номінали 200, 500 і 100 гривень. Загалом, 93% всіх підробок були саме таких старих банкнот. Найбільше підробляли банкноти номіналом 200 гривень, потім банкноти по 500 гривень, і трохи менше - по 100 гривень.

Отже, результати моніторингу за 2023 рік показали, що лише 18% всіх підробок, вилучених у банківській системі України, стосувалися нового зразка банкнот гривні. Це означає, що на кожний мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка припадало всього 0,4 підробленої банкноти.

Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"23.02.24, 17:11 • 22623 перегляди

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Щодо іноземної валюти, то у минулому році рівень підроблення також був низьким. Банки та фінансові установи по всій Україні вилучили з обігу менше ніж 700 підроблених іноземних банкнот (у 2022 році – близько 600). Більшість з них складали долари США – 97% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот. На банкноти євро припадало всього 3% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот. Зазвичай зловмисники підробляли банкноти з номіналами 100 та 50 доларів США, а також 50 та 200 євро.

Нагадаємо

Національний банк України за тиждень на міжбанківському валютному ринку продав 320,9 мільйона доларів, що удвічі менше проти показника тижнем раніше, свідчать дані НБУ

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
Національний банк України
Європейський Союз
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18