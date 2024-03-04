НБУ скоротив продаж валюти за тиждень вдвічі, купив - найбільше з початку року
Київ • УНН
Національний банк України продав $320,9 млн на міжбанківському валютному ринку за тиждень, що вдвічі менше, ніж за попередній тиждень.
Національний банк України за тиждень на міжбанківському валютному ринку продав 320,9 мільйона доларів, що удвічі менше проти показника тижнем раніше, свідчать дані НБУ, пише УНН.
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Згідно з результатами валютних інтервенцій, Нацбанк із 26 лютого по 1 березня 2024 року продав на міжбанку 320,9 млн дол., а купив - 29,6 млн дол.
Як свідчать дані НБУ, за минулий тиждень Нацбанк з початку року купив найбільшу суму на міжбанку у тижневому вимірі.
З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 4,148 млрд дол. і купив 47,89 млн дол.
НБУ скорочує продаж валюти другий місяць поспіль01.03.24, 13:59 • 23168 переглядiв