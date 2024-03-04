НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года

Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 320,9 миллиона долларов, что вдвое меньше по сравнению с показателем неделей ранее, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам валютных интервенций, Нацбанк с 26 февраля по 1 марта 2024 года продал на межбанке 320,9 млн долл., а купил - 29,6 млн долл.

Как свидетельствуют данные НБУ, за прошедшую неделю Нацбанк с начала года купил наибольшую сумму на межбанке в недельном измерении.

С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 4,148 млрд долл. и купил 47,89 млн долл.

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