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НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года

НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:31  •  2545 просмотра

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Национальный банк Украины продал $320,9 млн на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.

Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 320,9 миллиона долларов, что вдвое меньше по сравнению с показателем неделей ранее, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам валютных интервенций, Нацбанк с 26 февраля по 1 марта 2024 года продал на межбанке 320,9 млн долл., а купил - 29,6 млн долл.

Как свидетельствуют данные НБУ, за прошедшую неделю Нацбанк с начала года купил наибольшую сумму на межбанке в недельном измерении.

С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 4,148 млрд долл. и купил 47,89 млн долл.

НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд1 марта 2024, 11:59 • 20009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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НБУ скоротив продаж валюти за тиждень вдвічі, купив - найбільше з початку року
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