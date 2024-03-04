НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года
Киев • УНН
Национальный банк Украины продал $320,9 млн на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.
Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 320,9 миллиона долларов, что вдвое меньше по сравнению с показателем неделей ранее, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.
Детали
Согласно результатам валютных интервенций, Нацбанк с 26 февраля по 1 марта 2024 года продал на межбанке 320,9 млн долл., а купил - 29,6 млн долл.
Как свидетельствуют данные НБУ, за прошедшую неделю Нацбанк с начала года купил наибольшую сумму на межбанке в недельном измерении.
С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 4,148 млрд долл. и купил 47,89 млн долл.
НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд1 марта 2024, 11:59 • 20009 просмотров
НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года
Национальный банк Украины продал $320,9 млн на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.
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