НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд
Киев • УНН
Национальный банк Украины сократил продажу иностранной валюты в феврале до 1,5 миллиарда долларов, что стало вторым подряд месячным снижением.
Национальный банк Украины уменьшил продажу валюты в феврале до 1,5 млрд долл., что сравнительно меньше, чем в предыдущие два месяца, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.
Детали
Уже 2 месяца подряд наблюдается снижение продажи валюты Нацбанком. Чистый объем продажи валюты в феврале составил 1,541 млрд долл., для сравнения январские показатели составляли 2,549 млрд долл., а декабрьские - 3,559 млрд долл.
Благодаря валютным интервенциям НБУ балансирует рынок валют для удержания курса.
На фоне снижения валютных интервенций в феврале наблюдался самый высокий официальный обменный курс НБУ - 38,6237 гривен за доллар, хотя учитывая последнюю неделю доллар "упал" на 57 коп.
Напомним
3 октября 2023 года Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса.
НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд
Национальный банк Украины сократил продажу иностранной валюты в феврале до 1,5 миллиарда долларов, что стало вторым подряд месячным снижением.
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