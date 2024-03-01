НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд

Национальный банк Украины уменьшил продажу валюты в феврале до 1,5 млрд долл., что сравнительно меньше, чем в предыдущие два месяца, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Уже 2 месяца подряд наблюдается снижение продажи валюты Нацбанком. Чистый объем продажи валюты в феврале составил 1,541 млрд долл., для сравнения январские показатели составляли 2,549 млрд долл., а декабрьские - 3,559 млрд долл.

Благодаря валютным интервенциям НБУ балансирует рынок валют для удержания курса.

На фоне снижения валютных интервенций в феврале наблюдался самый высокий официальный обменный курс НБУ - 38,6237 гривен за доллар, хотя учитывая последнюю неделю доллар "упал" на 57 коп.

Напомним

3 октября 2023 года Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса.