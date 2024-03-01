НБУ скорочує продаж валюти другий місяць поспіль
Київ • УНН
Національний банк України скоротив продаж іноземної валюти в лютому до 1,5 мільярда доларів, що стало другим поспіль місячним зниженням.
Національний банк України зменшив продаж валюти у лютому до 1,5 млрд дол., що порівняно менше, ніж у попередні два місяці, свідчать дані НБУ, пише УНН.
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Уже 2 місць поспіль спостерігається зниження продажу валюти Нацбанком. Чистий обсяг продажу валюти у лютому становив 1,541 млрд дол., для порівняння січневі показники становили 2,549 млрд дол., а грудневі - 3,559 млрд дол.
Завдяки валютним інтервенціям НБУ збалансовує ринок валют задля утримання курсу.
На фоні зниження валютних інтервенцій у лютому спостерігався найвищий офіційний обмінний курс НБУ - 38,6237 гривень за долар, хоча з огляду на останній тиждень долар "впав" на майже 42 коп.
Нагадаємо
3 жовтня 2023 року Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з метою посилення валютного ринку та економіки.