За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

В прошлом году на каждый миллион гривен приходилось 2,1 поддельной банкноты, что немного меньше чем в 2022 году. В Европейском Союзе на каждый миллион евро было 16 поддельных банкнот, почти восемь раз больше, чем в 2022 году. Такую статистику приводит Национальный банк Украины, передает УНН.

По итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот (по итогам 2022 года - около 2,2 банкноты. - подсчитали в НБУ.

Детали

В пресс-службе украинского Нацбанка для сравнения, привели цифры из стран Европейского Союза. Там в 2023 году на один миллион евро приходилось почти в восемь раз больше поддельных банкнот, чем в 2022 году, что составляло примерно 16 банкнот евро против 13 банкнот в предыдущем году.

В 2023 году чаще всего подделывали старые банкноты, особенно те, которые имеют номиналы 200, 500 и 100 гривен. В общем, 93% всех подделок были именно таких старых банкнот. Больше всего подделывали банкноты номиналом 200 гривен, затем банкноты по 500 гривен, и чуть меньше - по 100 гривен.

Итак, результаты мониторинга за 2023 год показали, что только 18% всех подделок, изъятых в банковской системе Украины, касались нового образца банкнот гривны. Это означает, что на каждый миллион настоящих банкнот гривны нового образца приходилось всего 0,4 поддельной банкноты.

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В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли.

Что касается иностранной валюты, то в прошлом году уровень подделки также был низким. Банки и финансовые учреждения по всей Украине изъяли из обращения менее 700 поддельных иностранных банкнот (в 2022 году - около 600). Большинство из них составляли доллары США - 97% от всех изъятых поддельных иностранных банкнот. На банкноты евро приходилось всего 3% от всех изъятых поддельных иностранных банкнот. Обычно злоумышленники подделывали банкноты с номиналами 100 и 50 долларов США, а также 50 и 200 евро.

Напомним

Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 320,9 миллиона долларов, что вдвое меньше по сравнению с показателем неделей ранее, свидетельствуют данные НБУ