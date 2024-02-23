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Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"

Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:11  •  3462 просмотра

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Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 50 гривен "Единство спасает мир" в честь борьбы Украины за свободу и единство против российской агрессии.

Сегодня, 23 февраля, Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, пишет УНН.

Детали 

Это вторая памятная банкнота, которую Национальный банк выпускает с начала полномасштабного вторжения рф.

Она посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

Памятная банкнота "Единство спасает мир" номиналом 50 гривен вводится в обращение 23 февраля 2024 года. Она имеет серию ЕС с номерами 0000001-0300000 и подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного

- резюмировали в НБУ. 

Тираж банкноты ограничен - он составляет 300 тысяч штук (в сувенирной упаковке), что добавляет банкноте коллекционной ценности.

Реализация памятных банкнот будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 07 марта 2024 года.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 150 тысяч шт. памятных банкнот, из них в первый день продажи будут доступны 15 тысяч шт.

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Дополнение

Памятная банкнота "Единство спасает мир" имеет яркий и оригинальный дизайн, выполненный вертикально.

На ее лицевой стороне в центральной части размещено художественно-образную композицию, которая отражает стилизованный абрис Украины, ассоциируется с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение - образ девушки в военном шлеме, которая смотрит в сторону Запада.

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В нижней части, на фоне Земного шара, размещено стилизованное изображение Европы. В верхней части в центре размещен водяной знак.

Справа от поля водяного знака размещен сквозной элемент - стилизованный шеврон ВСУ и специальный рельефный элемент в виде круга для людей с ослабленным зрением.

Слева от поля водяного знака размещена надпись УКРАИНА и изображение малого Государственного Герба Украины.

НБУ ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" из нейзильбера29 ноября 2023, 15:40 • 25900 просмотров

Под полем водяного знака с обеих сторон размещена стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов (центральные квадраты - с обозначением номинала памятной банкноты), полупрозрачной полосы, наполненной абрисами логотипа Национального банка Украины.

Цифровое обозначение номинала размещено горизонтально в нижней правой части памятной банкноты.

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Основное изображение обратной стороны памятной банкноты - символическая композиция из сжатых рук, символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство на фоне стилизованного трезубца - символа украинского государства. 

Напомним,

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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