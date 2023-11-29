НБУ ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" из нейзильбера
Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен со стилизованной буквой "Є" и соловьем на аверсе и уникальным дизайном алфавита на реверсе. Монета, изготовленная из нейзильбера тиражом 75 000 штук, поступила в обращение по цене 135 гривен.
Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе
Президент Зеленский посетил Региональный центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, где встретился с жителями, преимущественно из Херсона, и отметил приоритетность восстановления нормальной жизни.
Кадровые чистки: госпредприятие "Леса Украины" уволило всех директоров ривненских филиалов
Государственное предприятие "Леса Украины" уволило всех директоров своих ривненских филиалов из-за хронических проблем и глубоких связей, планируя провести открытый конкурс для отбора новых руководителей.
Кулеба заявил, что еще несколько стран будут бойкотировать заседание ОБСЕ
Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова. Другие страны также не согласны, но решили не заявлять о своей позиции публично.
Комиссар ЕС осудила Варшаву за "невовлеченность" в поиске решения для снятия блокады на украинской границе
Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян раскритиковала польские власти за то, что они не реагируют на блокаду польских перевозчиков на границе с Украиной, назвав это "абсолютно неприемлемым".
В московском ТЦ обрушился потолок, пострадал один человек
В московском торговом центре "Авеню Юго-Запад" обрушился потолок, в результате чего одному человеку попала пыль в глаза. Другие посетители не пострадали. Инцидент был снят на видео. По предположениям, причиной может быть продолжающийся ремонт.
Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников
Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что страна возобновит военные действия против ХАМАС в Газе после возвращения их заложников, несмотря на недавнее продление перемирия.
Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении
В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины.
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году.
В Национальном университете обороны Украины стартовал курс стратегического управления
Министр обороны Украины Рустем Умеров в Национальном университете обороны Украины поздравил первых слушателей курса "Стратегическое" управление высшего и государственной политики L-5".