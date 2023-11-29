НБУ ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" из нейзильбера

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка) язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), на аверсе которой размещена стилизованная букву "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

С сегодняшнего дня памятная монета "Украинский язык" из нейзильбера уже в обращении! .... Монета имеет номинал 5 гривен - информирует Нацбанк.

Согласно информации регулятора, на аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка, а также текстуру из контуров букв украинского алфавита, что ассоциативно напоминает гнездо, которое является символом дома и оберегом семьи.

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На реверсе изображена стилизованную композицию из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, отличающие украинский язык фонетически и графически среди культур, которые пользуются кириллицей. Из фактурных букв состоит выражение "наш язык Украины". Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Также сообщается, что тираж памятной монеты "Украинский язык" - до 75 000 штук в сувенирной упаковке, продажа монет стартовала с 29 ноября. Стоимость монеты в сувенирной упаковке составит 135 гривен.

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