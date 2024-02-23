Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"
Київ • УНН
Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень "Єдність рятує світ" на честь боротьби України за свободу та єдність проти російської агресії.
Сьогодні, 23 лютого, Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ". Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, пише УНН.
Деталі
Це друга пам’ятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.
Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.
Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2024 року. Вона має серію ЄС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного
Тираж банкноти обмежений - він становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності.
Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 07 березня 2024 року.
Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт.
Доповнення
Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" має яскравий та оригінальний дизайн, виконаний вертикально.
На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.
У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи. У верхній частині у центрі розміщено водяний знак.
Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон ЗСУ та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.
Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України.
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Українська мова" з нейзильберу29.11.23, 17:40 • 27228 переглядiв
Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.
Цифрове позначення номіналу розміщено горизонтально в нижній правій частині пам’ятної банкноти.
Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави.
Нагадаємо
Національний банк України випустив пам'ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина. З одного боку монети стилізовану троянду у вигляді серця, а з іншого серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.