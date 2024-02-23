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Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"

Київ • УНН

 • 22623 перегляди

Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень "Єдність рятує світ" на честь боротьби України за свободу та єдність проти російської агресії.

Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"

Сьогодні, 23 лютого, Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ". Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, пише УНН.

Деталі 

Це друга пам’ятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.

Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2024 року. Вона має серію ЄС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного

- резюмували в НБУ. 

Тираж банкноти обмежений - він становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності.

Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 07 березня 2024 року.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт.

Доповнення

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" має яскравий та оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи. У верхній частині у центрі розміщено водяний знак.

Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон ЗСУ та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України.

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Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.

Цифрове позначення номіналу розміщено горизонтально в нижній правій частині пам’ятної банкноти.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави. 

Нагадаємо

Національний банк України випустив пам'ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина. З одного боку монети стилізовану троянду у вигляді серця, а з іншого серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
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