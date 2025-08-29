$41.260.06
За добу на Кіровоградщині посадовцям оголосили 18 підозр

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Прокурори Кіровоградської області повідомили про підозру 18 особам, серед яких очільники громад, депутати та керівники підприємств. Загальна сума збитків від їхніх дій перевищує 132 мільйони гривень.

За добу на Кіровоградщині посадовцям оголосили 18 підозр

За останню добу правоохоронці Кіровоградщини повідомили про підозру 18 посадовцям, збитки становлять понад 132 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області лише упродовж останньої доби повідомили про підозру 18 особам – очільникам громад, депутатам, керівникам комунальних підприємств, навчальних закладів, підрядникам, постачальникам

- йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Директор ТОВ "Знам’янський граніт" здійснив незаконне видобування 120 тонн корисних копалин загальнодержавного значення – гнейсів, шляхом проведення вибухових робіт без дозволу на користування надрами. Збитки навколишньому природному середовищу становлять 117 млн гривень.

Керівник філії ДП "Ліси України" безпідставно видав незаконний лісорубний квиток, внаслідок чого здійснено порубку 547 дерев, чим заподіяно довкіллю шкоду в розмірі 4,1 млн гривень.

Директор КП "Електротранс", зловживаючи службовим становищем, здійснив закупівлю понад 20 тонн дизельного пального за завищеними цінами. Розмір завданих збитків складає 733 тис. гривень.

Директор державного підприємства ДГ "Ставидлянське" за попередньою змовою з директором товариства та фізичною особою заволоділи 284 тоннами зерна кукурудзи, яке перебувало на відповідальному зберіганні, чим спричинили державі збитки в розмірі 1,5 млн гривень.

Державний реєстратор Соколівської сільської ради Кропивницького району здійснив незаконну реєстрацію права оренди земельної ділянки площею майже 100 га, вартість якої складає 3,2 млн гривень.

Директори товариства з обмеженою відповідальністю заволоділи бюджетними коштами під час постачання вугілля закладам освіти Знам’янської міської ради, чим спричинили збитки в розмірі 605 тис. гривень.

Заваллівський селищний голова заволоділа 105 тис. гривень бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати директору одного з комунальних підприємств територіальної громади.

Державний реєстратор Смолінської селищної ради Новоукраїнського району здійснив незаконну реєстрацію права оренди 6 га землі, вартість якої складає 252 тис гривень.

Директор комунального закладу освіти – депутат Добровеличківської селищної ради Новоукраїнського району, зловживаючи службовим становищем, уклала договір на придбання вугілля за завищеними цінами. Збитки державі складають 547 тис гривень.

Ганнівський сільський голова Новоукраїнського району заволоділа майже 200 тис. гривень під час нарахування премій працівникам ради.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю привласнив 360 тис. гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва сільської лікарської амбулаторії в с. Ганнівка Новоукраїнського району.

Начальник Льотної академії Національного авіаційного університету, зловживаючи службовим становищем, уклав договір щодо закупівлі електричної енергії за завищеною ціною, чим спричинив державі збитки в розмірі 280 тис гривень.

Директор приватного підприємства заволоділа 429 тис. гривень бюджетних коштів під час постачання вугілля невідповідної якості до навчальних закладів Олександрійського району.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття в с. Петрово Олександрійського району. Розмір завданих збитків складає 200 тис гривень.

Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району вніс завідомо недостовірні відомості щодо належного йому майна на суму 2,6 млн гривень до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

- додали в Генпрокуратурі.

Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад 132 млн грн.

У 5 кримінальних провадженнях старшим групи прокурорів є керівник обласної прокуратури.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Електроенергія
Кіровоградська область