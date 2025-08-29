За сутки в Кировоградской области должностным лицам объявили 18 подозрений

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 2970 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 15913 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 18423 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 18190 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 35049 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 31849 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 49236 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67628 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 64963 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160394 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
31%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 11615 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 12496 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 13746 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 13236 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 12495 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 12977 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 13740 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 15966 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 18471 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 49264 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 5824 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 146441 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 175921 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 177612 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 165549 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

За сутки в Кировоградской области должностным лицам объявили 18 подозрений

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Прокуроры Кировоградской области сообщили о подозрении 18 лицам, среди которых руководители общин, депутаты и руководители предприятий. Общая сумма ущерба от их действий превышает 132 миллиона гривен.

За сутки в Кировоградской области должностным лицам объявили 18 подозрений

За последние сутки правоохранители Кировоградщины сообщили о подозрении 18 должностным лицам, убытки составляют более 132 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области только в течение последних суток сообщили о подозрении 18 лицам – главам общин, депутатам, руководителям коммунальных предприятий, учебных заведений, подрядчикам, поставщикам

- говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Директор ООО "Знаменский гранит" осуществил незаконную добычу 120 тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – гнейсов, путем проведения взрывных работ без разрешения на пользование недрами. Убытки окружающей природной среде составляют 117 млн гривен.

Руководитель филиала ГП "Леса Украины" безосновательно выдал незаконный лесорубный билет, в результате чего осуществлена порубка 547 деревьев, чем причинен окружающей среде ущерб в размере 4,1 млн гривен.

Директор КП "Электротранс", злоупотребляя служебным положением, осуществил закупку более 20 тонн дизельного топлива по завышенным ценам. Размер нанесенного ущерба составляет 733 тыс. гривен.

Директор государственного предприятия ДГ "Ставидлянское" по предварительному сговору с директором общества и физическим лицом завладели 284 тоннами зерна кукурузы, которое находилось на ответственном хранении, чем причинили государству убытки в размере 1,5 млн гривен.

Государственный регистратор Соколовского сельского совета Кропивницкого района осуществил незаконную регистрацию права аренды земельного участка площадью почти 100 га, стоимость которого составляет 3,2 млн гривен.

Директора общества с ограниченной ответственностью завладели бюджетными средствами при поставке угля учебным заведениям Знаменского городского совета, чем причинили убытки в размере 605 тыс. гривен.

Заваловский поселковый голова завладела 105 тыс. гривен бюджетных средств при начислении и выплате заработной платы директору одного из коммунальных предприятий территориальной общины.

Государственный регистратор Смолинского поселкового совета Новоукраинского района осуществил незаконную регистрацию права аренды 6 га земли, стоимость которой составляет 252 тыс гривен.

Директор коммунального учреждения образования – депутат Добровеличковского поселкового совета Новоукраинского района, злоупотребляя служебным положением, заключила договор на приобретение угля по завышенным ценам. Убытки государству составляют 547 тыс гривен.

Анновский сельский голова Новоукраинского района завладела почти 200 тыс. гривен при начислении премий работникам совета.

Директор общества с ограниченной ответственностью присвоил 360 тыс. гривен бюджетных средств при выполнении работ по строительству сельской врачебной амбулатории в с. Анновка Новоукраинского района.

Начальник Летной академии Национального авиационного университета, злоупотребляя служебным положением, заключил договор о закупке электрической энергии по завышенной цене, чем причинил государству убытки в размере 280 тыс гривен.

Директор частного предприятия завладела 429 тыс. гривен бюджетных средств при поставке угля несоответствующего качества в учебные заведения Александрийского района.

Директор общества с ограниченной ответственностью завладел бюджетными средствами при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия в с. Петрово Александрийского района. Размер нанесенного ущерба составляет 200 тыс гривен.

Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес заведомо недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе на сумму 2,6 млн гривен в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

- добавили в Генпрокуратуре.

Общая сумма установленных убытков в этих уголовных производствах составляет более 132 млн грн.

В 5 уголовных производствах старшим группы прокуроров является руководитель областной прокуратуры.

Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса29.08.25, 04:22 • 3518 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Электроэнергия
Кировоградская область