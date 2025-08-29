За сутки в Кировоградской области должностным лицам объявили 18 подозрений

За последние сутки правоохранители Кировоградщины сообщили о подозрении 18 должностным лицам, убытки составляют более 132 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области только в течение последних суток сообщили о подозрении 18 лицам – главам общин, депутатам, руководителям коммунальных предприятий, учебных заведений, подрядчикам, поставщикам

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Директор ООО "Знаменский гранит" осуществил незаконную добычу 120 тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – гнейсов, путем проведения взрывных работ без разрешения на пользование недрами. Убытки окружающей природной среде составляют 117 млн гривен.

Руководитель филиала ГП "Леса Украины" безосновательно выдал незаконный лесорубный билет, в результате чего осуществлена порубка 547 деревьев, чем причинен окружающей среде ущерб в размере 4,1 млн гривен.

Директор КП "Электротранс", злоупотребляя служебным положением, осуществил закупку более 20 тонн дизельного топлива по завышенным ценам. Размер нанесенного ущерба составляет 733 тыс. гривен.

Директор государственного предприятия ДГ "Ставидлянское" по предварительному сговору с директором общества и физическим лицом завладели 284 тоннами зерна кукурузы, которое находилось на ответственном хранении, чем причинили государству убытки в размере 1,5 млн гривен.

Государственный регистратор Соколовского сельского совета Кропивницкого района осуществил незаконную регистрацию права аренды земельного участка площадью почти 100 га, стоимость которого составляет 3,2 млн гривен.

Директора общества с ограниченной ответственностью завладели бюджетными средствами при поставке угля учебным заведениям Знаменского городского совета, чем причинили убытки в размере 605 тыс. гривен.

Заваловский поселковый голова завладела 105 тыс. гривен бюджетных средств при начислении и выплате заработной платы директору одного из коммунальных предприятий территориальной общины.

Государственный регистратор Смолинского поселкового совета Новоукраинского района осуществил незаконную регистрацию права аренды 6 га земли, стоимость которой составляет 252 тыс гривен.

Директор коммунального учреждения образования – депутат Добровеличковского поселкового совета Новоукраинского района, злоупотребляя служебным положением, заключила договор на приобретение угля по завышенным ценам. Убытки государству составляют 547 тыс гривен.

Анновский сельский голова Новоукраинского района завладела почти 200 тыс. гривен при начислении премий работникам совета.

Директор общества с ограниченной ответственностью присвоил 360 тыс. гривен бюджетных средств при выполнении работ по строительству сельской врачебной амбулатории в с. Анновка Новоукраинского района.

Начальник Летной академии Национального авиационного университета, злоупотребляя служебным положением, заключил договор о закупке электрической энергии по завышенной цене, чем причинил государству убытки в размере 280 тыс гривен.

Директор частного предприятия завладела 429 тыс. гривен бюджетных средств при поставке угля несоответствующего качества в учебные заведения Александрийского района.

Директор общества с ограниченной ответственностью завладел бюджетными средствами при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия в с. Петрово Александрийского района. Размер нанесенного ущерба составляет 200 тыс гривен.

Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес заведомо недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе на сумму 2,6 млн гривен в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления