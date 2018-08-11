За аналогією із запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16352 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 38177 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 54114 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59455 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91370 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70614 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81473 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95153 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87797 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184713 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4332 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11068 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14020 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11284 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9116 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 54109 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184712 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339411 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273748 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9178 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11094 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59455 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19989 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25131 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

За аналогією із запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

Київ • УНН

 • 17299 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Законодавча ініціатива народних депутатів, що передбачає дроблення мережевого аптечного бізнесу, прямо порушує права підприємців. За таким же принципом нашим політикам варто заборонити мережу магазинів "Рошен", мережу ресторанів "Мафія" та мережу "МакДональдс". Про це в коментарі УНН заявив правозахисник, голова "Міжнародної ліги захисту прав громадян України" Едуард Багіров.

За аналогією із запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

За його словами, законопроект № 8591 руйнує основний принцип ведення підприємницької діяльності - розвиток, у тому числі і економіки країни.

Відзначимо, що документ, запропонований парламентарями, передбачає суворі обмеження в частині ведення аптечного бізнесу. Депутати, по суті, пропонують власникам мережевих аптек продавати або ліквідувати свій бізнес. Проект закону, наприклад, вимагає, щоб одна юридична особа управляла не більше 8 аптеками. При цьому, у такої юридичної особи має бути як мінімум три власника з профільною фармацевтичною освітою.

Також законопроект передбачає закриття сотень аптек по Україні шляхом запровадження територіальних обмежень їх розташування (не ближче 500 метрів).

"Наші законодавці можуть пропонувати різні законопроекти, але результат повинен бути один і той же - позитивний для розвитку малого і середнього бізнесу. Що стосується цього законопроекту, яким хочуть, зокрема, обмежити кількість торгових точок - це, безумовно, порушення прав і споживача, або громадян України, які займаються сферою бізнесу.

Адже основним завданням бізнесу є не лише отримання прибутку, але і розвиток: відкриття нових кафе, магазинів, аптек. Це дозволяє переходити з розряду малого у середній бізнес і так далі.

Таким чином, якщо прийняти цей закон - він обмежить розвиток бізнесу, і у нас в Україні не будуть приходити інвестори зарубіжні, тому що вони будуть розуміти, що якщо ухвалили такий закон, то завтра наші "розумні" депутати приймуть інший, який буде обмежувати різні види бізнесу в Україні", - вважає Багіров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардепи пропонують закрити сотні українських аптек

Він зазначив, що законодавчі нововведення наших політиків вбивають бажання громадян України займатися бізнесом.

"Невже більше немає, чим зайнятися? А чому б не прийняти законопроект, який заборонить розвиток магазинів "Рошен"? Ресторанів "Мафія"? "МакДональдс"? Адже це теж мережі", - додав правозахисник.

На його думку, подібні законопроекти пропонуються "не від великого депутатського розуму".

"Наш Президент виїжджає за кордон, запрошує інвесторів вкладати гроші, внутрішніх інвесторів підштовхує до того, щоб вкладати гроші в розвиток економіки, а такі законопроекти - лякають. Якщо, не дай Бог, депутати підтримають такий законопроект, це дасть старт вимиранню бізнесу в Україні. Тут, швидше за все, була задумка спробувати віджати, але цього не вийде. Буде прямо протилежний ефект, який викличе бурю емоцій і невдоволення", - резюмував Багіров.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект № 8591. Серед іншого, у документі пропонують наділити фізичну особу-підприємця правом відкривати не більше однієї аптеки, без відокремлених структурних підрозділів.

Юридична ж особа, своєю чергою, повинна мати право на відкриття не більше чотирьох аптек і аптечних пунктів, і лише в межах однієї області, вважають законодавці.

Поряд з цим, документом пропонується позбавити підприємця права працювати в іншій аптеці, займатися іншими видами господарської діяльності (крім виробництва препаратів в умовах аптеки та діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

Особливістю законопроекту є той факт, що від представників аптечного бізнесу він вимагає приведення їх діяльності до вимог документа (у разі прийняття).

Таким чином, власники мережевих аптек, за логікою депутатів, повинні віддати родичам, або продати, або закрити частину своїх аптек. При цьому на кожні 8 аптек (коли йдеться про мережі, за умови отримання ще й кожною аптекою окремої ліцензії на виробництво ліків в аптеці) має бути створено окрему юридичну особу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63