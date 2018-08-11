За аналогією із запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

За його словами, законопроект № 8591 руйнує основний принцип ведення підприємницької діяльності - розвиток, у тому числі і економіки країни.

Відзначимо, що документ, запропонований парламентарями, передбачає суворі обмеження в частині ведення аптечного бізнесу. Депутати, по суті, пропонують власникам мережевих аптек продавати або ліквідувати свій бізнес. Проект закону, наприклад, вимагає, щоб одна юридична особа управляла не більше 8 аптеками. При цьому, у такої юридичної особи має бути як мінімум три власника з профільною фармацевтичною освітою.

Також законопроект передбачає закриття сотень аптек по Україні шляхом запровадження територіальних обмежень їх розташування (не ближче 500 метрів).

"Наші законодавці можуть пропонувати різні законопроекти, але результат повинен бути один і той же - позитивний для розвитку малого і середнього бізнесу. Що стосується цього законопроекту, яким хочуть, зокрема, обмежити кількість торгових точок - це, безумовно, порушення прав і споживача, або громадян України, які займаються сферою бізнесу.

Адже основним завданням бізнесу є не лише отримання прибутку, але і розвиток: відкриття нових кафе, магазинів, аптек. Це дозволяє переходити з розряду малого у середній бізнес і так далі.

Таким чином, якщо прийняти цей закон - він обмежить розвиток бізнесу, і у нас в Україні не будуть приходити інвестори зарубіжні, тому що вони будуть розуміти, що якщо ухвалили такий закон, то завтра наші "розумні" депутати приймуть інший, який буде обмежувати різні види бізнесу в Україні", - вважає Багіров.

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Він зазначив, що законодавчі нововведення наших політиків вбивають бажання громадян України займатися бізнесом.

"Невже більше немає, чим зайнятися? А чому б не прийняти законопроект, який заборонить розвиток магазинів "Рошен"? Ресторанів "Мафія"? "МакДональдс"? Адже це теж мережі", - додав правозахисник.

На його думку, подібні законопроекти пропонуються "не від великого депутатського розуму".

"Наш Президент виїжджає за кордон, запрошує інвесторів вкладати гроші, внутрішніх інвесторів підштовхує до того, щоб вкладати гроші в розвиток економіки, а такі законопроекти - лякають. Якщо, не дай Бог, депутати підтримають такий законопроект, це дасть старт вимиранню бізнесу в Україні. Тут, швидше за все, була задумка спробувати віджати, але цього не вийде. Буде прямо протилежний ефект, який викличе бурю емоцій і невдоволення", - резюмував Багіров.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект № 8591. Серед іншого, у документі пропонують наділити фізичну особу-підприємця правом відкривати не більше однієї аптеки, без відокремлених структурних підрозділів.

Юридична ж особа, своєю чергою, повинна мати право на відкриття не більше чотирьох аптек і аптечних пунктів, і лише в межах однієї області, вважають законодавці.

Поряд з цим, документом пропонується позбавити підприємця права працювати в іншій аптеці, займатися іншими видами господарської діяльності (крім виробництва препаратів в умовах аптеки та діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

Особливістю законопроекту є той факт, що від представників аптечного бізнесу він вимагає приведення їх діяльності до вимог документа (у разі прийняття).

Таким чином, власники мережевих аптек, за логікою депутатів, повинні віддати родичам, або продати, або закрити частину своїх аптек. При цьому на кожні 8 аптек (коли йдеться про мережі, за умови отримання ще й кожною аптекою окремої ліцензії на виробництво ліків в аптеці) має бути створено окрему юридичну особу.