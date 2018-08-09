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Депутаты предложили предпринимателям "поделиться" аптечным бизнесом

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Нардепы инициировали законопроект, который предусматривает ряд ограничений на занятие предпринимательской деятельностью в сфере аптечного бизнеса. Речь идет о законопроекте №8591, зарегистрированном в Раде в июле текущего года, передает УНН.

Депутаты предложили предпринимателям "поделиться" аптечным бизнесом

Среди прочего законодатели предлагают наделить физическое лицо-предпринимателя правом открывать не более одной аптеки, без обособленных структурных подразделений.

Юридическое же лицо, в свою очередь, должно иметь право на открытие не более четырех аптек и аптечных пунктов, и только в пределах одной области, считают законодатели.

Наряду с этим, документом предлагается лишить предпринимателя права работать в другой аптеке, заниматься другими видами хозяйственной деятельности (кроме производства препаратов в условиях аптеки и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).

Особенностью законопроекта является тот факт, что от представителей аптечного бизнеса он требует приведения их деятельности к требованиям документа (в случае принятия).

Таким образом владельцы сетевых аптек, по логике депутатов, должны отдать родственникам или продать или закрыть часть своих аптек. При этом на каждые 8 ​​аптек (когда речь о сети, при условии получения еще и каждой аптекой отдельной лицензии на производство лекарств в аптеке) должно быть создано отдельное юридическое лицо.

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По данным экспертов фармацевтического рынка, такая ситуация может спровоцировать появление значительного количества компаний, которые будут зарегистрированы на подставных лиц, ведь понятно, что ни один предприниматель не согласится отказаться от своего бизнеса, который развивал годами.

В документе парламентов содержится ссылка на польский закон, который был принят в прошлом году. Однако, в отличие от украинского законопроекта, польский не предусматривал разрушение работающего бизнеса. Новые правила регистрации аптечного бизнеса распространяются только на тех польских субъектов хозяйствования, которые начинают свою работу после принятия закона.

Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства".

Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.

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