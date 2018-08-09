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Депутати запропонували підприємцям “поділитися” аптечним бізнесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Нардепи ініціювали законопроект, який передбачає низку обмеження на заняття підприємницькою діяльність у сфері аптечного бізнесу. Мова про законопроект №8591, зареєстрований у Раді в липні поточного року, передає УНН.

Депутати запропонували підприємцям “поділитися” аптечним бізнесом

Серед іншого законодавці пропонують наділити фізичну особу-підприємця правом відкривати не більше однієї аптеки, без відокремлених структурних підрозділів.

Юридична ж особа, у свою чергу, повинна мати право на відкриття не більше чотирьох аптек і аптечних пунктів, і тільки в межах однієї області, вважають законотворці.

Поряд з цим, документом пропонується позбавити приватного підприємця права працювати в іншій аптеці, займатися іншими видами господарської діяльності (крім виробництва препаратів в умовах аптеки та діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

Особливістю законопроекту є той факт, що від представників аптечного бізнесу він вимагає приведення їх діяльності до вимог документа (у разі ухвалення).

Таким чином власники мережевих аптек, за логікою депутатів, мають віддати родичам або ж продати чи закрити частину своїх аптек. При цьому на кожні 8 аптек (коли мова про мережу, при умові отримання ще й кожною аптекою окремої ліцензії на виробництво ліків в аптеці) має бути створена окрема юридична особа.

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За даними експертів фармацевтичного ринку, така ситуація може спровокувати появу значної кількості компаній, які будуть зареєстровані на підставних осіб, адже зрозуміло, що жоден підприємець не погодиться відмовитися від свого бізнесу, який розбудовував роками.

У документі парламентів міститься посилання на польський закон, що був прийнятий минулого року. Однак, на відміну від української законопроекту, польський не передбачав руйнування працюючого бізнесу. Нові правила реєстрації аптечного бізнесу поширюються тільки на тих польських суб’єктів господарювання, які розпочинають свою роботу після ухвалення закону.

Нагадаємо, майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”.

Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек.

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