У Фармпалаті розповіли, як заводи і імпортери штучно завищують ціни на ліки

За даними організації, ємність українського фармацевтичного ринку становить близько 90 млрд гривень. Виходячи з цього, оцінна сума втрат бюджету від ненадходження податків становить понад 3 млрд гривень на рік.

Ціни на ліки для українських пацієнтів накручують в кілька етапів і, найчастіше, використовують для цього офшорні компанії. Махінації з вартістю починаються з митниці. У той самий момент, коли вітчизняні заводи везуть в Україну сировину для свого виробництва, а іноземні - самі препарати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Програма Гройсмана змусила фармвиробників значно знизити ціни

"Якщо не ставити на чільне місце, перш за все, питання виготовлення медпрепаратів за оригінальною рецептурою, то розділити фармринок на імпортні та вітчизняні ліки насправді можна лише умовно. Оскільки для виробництва українських препаратів використовується, як правило, імпортна сировина - своєї Україна не має. У січні-лютому поточного року через аптечні мережі було продано лікарських препаратів на суму близько 14 мільярдів гривень, з яких на частку імпортних доводиться 9 мільярдів.

З огляду на той факт, що перелік лікарських засобів, що виготовляються вітчизняними фармацевтичними заводами, далекий від реальних потреб при сучасних підходах до лікування захворювань, для імпортерів ліків завжди створювалися максимально сприятливі умови. Ввівши ПДВ при ввезенні в розмірі 7%, законодавці в свій час все одно зберегли для них нульову ставку митного збору. Причому ця пільга абсолютно не залежить від митної вартості.

Проте імпортери, як і раніше, продовжують використовувати схему з офшорами, накручуючи вартість на препарати ще при ввезенні. Природно, це впливає і на подальшу ціну ліків, незважаючи на те, що державою встановлені граничні торговельні надбавки при оптовій і роздрібній торгівлі", - наголошується в повідомленні Фармпалати.

За даними податкової міліції, приблизно третина від загальної суми тіньових грошей при імпорті осідає на рахунках посередників офшорних юрисдикцій, уточнили в організації.

Завищувати вартість сировини і препаратів при ввезенні, в першу чергу, вигідно тому, що це дає можливість потім продавати ліки за високими цінами.

"А також для збільшення суми податкового кредиту, яка згодом заявляється до відшкодування. Крім того, це зручний спосіб для виведення валюти", - пояснюють в організації з посиланням на дані податківців.

Як писав УНН, програма уряду "Доступні ліки" змусила як вітчизняних, так і іноземних виробників значно знизити ціни на свої товари.

Зокрема, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну на свої ліки майже на 72%.

Українські виробники по окремим препаратам посунулися в ціні на 40%, що, в свою чергу, може свідчити про високу маржу, яка закладається фармзаводами в кожну упаковку ліків.

В середньому, в рамках програми уряду, вартість ліків знизилася майже на 7%.