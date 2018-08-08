Програма Гройсмана змусила фармвиробників значно знизити ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У рамках реалізації програми уряду "Доступні ліки" вітчизняні виробники знизили ціни на окремі свої препарати на 40%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
Відзначається, що перелік ліків, які підпадають сьогодні під програму "Доступні ліки", було розширено до 231 препарату від 46 виробників.
"Правила програми "Доступні ліки" спонукають фармвиробників знижувати ціни на ліки. У новому реєстрі ціни на окремі препарати стали нижчими на 40% і більше. У середньому ціни на препарати знизилися на 6,5%", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ України підкреслили, що ціни на препарати, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", затверджуються наказом Міністерства і стають обов'язковими для всіх без винятку аптечних закладів.
Відзначимо, що програма "Доступні ліки" була ініційована урядом Гройсмана у квітні 2017 року.
У рамках програми пацієнти, які страждають серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою і діабетом другого типу можуть отримувати ліки безплатно або ж з незначною доплатою.
Програма реалізовується в усіх регіонах України. І, наприклад, у Кіровоградській області цього року за програмою ліки отримали вже майже 210 тис. жителів, у Рівненській області - 148 тис. пацієнтів. У Львівській області з початку року в рамках реалізації програми вже було виписано близько 700 тис. рецептів.