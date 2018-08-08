Программа Гройсмана заставила фармпроизводителей значительно подвинуться в цене

Отмечается, что перечень лекарств, которые подпадают сегодня под программу "Доступные лекарства", был расширен до 231 препарат от 46 производителей.

"Правила программы "Доступные лекарства" побуждают фармпроизводителей снижать цены на лекарства. В новом реестре цены на отдельные препараты стали ниже на 40% и более. В среднем цены на препараты снизились на 6,5%", - сказано в сообщении.

В Минздраве Украины подчеркнули, что цены на препараты, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства", утверждаются приказом Министерства и становятся обязательными для всех без исключения аптечных заведений.

Отметим, что программа "Доступные лекарства" была инициирована правительством Гройсмана в апреле 2017 года.

В рамках программы пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа могут получать лекарства бесплатно или же с незначительной доплатой.

Программа реализовывается во всех регионах Украины. И, к примеру, в Кировоградской области в этом году по программе лекарства получили уже почти 210 тыс. жителей, в Ровенской области – 148 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала года в рамках реализации программы уже было выписано около 700 тыс. рецептов.