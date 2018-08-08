Программа Гройсмана заставила фармпроизводителей значительно подвинуться в цене
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В рамках реализации программы правительства "Доступные лекарства" отечественные производители снизили цены на отдельные свои препараты на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины, передает УНН.
Отмечается, что перечень лекарств, которые подпадают сегодня под программу "Доступные лекарства", был расширен до 231 препарат от 46 производителей.
"Правила программы "Доступные лекарства" побуждают фармпроизводителей снижать цены на лекарства. В новом реестре цены на отдельные препараты стали ниже на 40% и более. В среднем цены на препараты снизились на 6,5%", - сказано в сообщении.
В Минздраве Украины подчеркнули, что цены на препараты, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства", утверждаются приказом Министерства и становятся обязательными для всех без исключения аптечных заведений.
Отметим, что программа "Доступные лекарства" была инициирована правительством Гройсмана в апреле 2017 года.
В рамках программы пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа могут получать лекарства бесплатно или же с незначительной доплатой.
Программа реализовывается во всех регионах Украины. И, к примеру, в Кировоградской области в этом году по программе лекарства получили уже почти 210 тыс. жителей, в Ровенской области – 148 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала года в рамках реализации программы уже было выписано около 700 тыс. рецептов.