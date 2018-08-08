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В Фармпалате рассказали, как заводы и импортеры искусственно завышают цены на лекарства

В Фармпалате рассказали, как заводы и импортеры искусственно завышают цены на лекарства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В 2017 году стоимость импортных медикаментов выросла на 88%, украинских - на 40%. Вместе с этим, миллиарды гривен налога прошли мимо госбюджета Украины. Об этом говорится в релизе Всеукраинской Фармацевтической палаты, передает УНН.

По данным организации, емкость украинского фармацевтического рынка составляет около 90 млрд гривен. Исходя из этого, оценочная сумма потерь бюджета от непоступления налогов составляет более 3 млрд гривен в год.

Цены на лекарства для украинских пациентов накручивают в несколько этапов и, зачастую, используют для этого оффшорные компании. Махинации со стоимостью начинаются с таможни. В тот самый момент, когда отечественные заводы везут в Украину сырье для своего производства, а иностранные — сами препараты.

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“Если не ставить во главу угла, прежде всего, вопрос изготовления медпрепаратов по оригинальной рецептуре, то разделить фармрынок на импортные и отечественные лекарства на самом деле можно лишь условно. Поскольку для производства украинских препаратов используется, как правило, импортное сырье — своего Украина не имеет. В январе-феврале текущего года через аптечные сети было продано лекарственных препаратов на сумму около 14 миллиардов гривен, из которых на долю импортных приходится 9 миллиардов.

Учитывая тот факт, что перечень лекарственных средств, изготавливаемых отечественными фармацевтическими заводами, далек от реальных потребностей при современных подходах к лечению заболеваний, для импортеров лекарств всегда создавались максимально благоприятные условия. Введя НДС при ввозе в размере 7%, законодатели в свое время все равно сохранили для них нулевую ставку таможенного сбора. Причем эта льгота совершенно не зависит от таможенной стоимости.

Тем не менее, импортеры, как и раньше, продолжают использовать схему с оффшорами, накручивая стоимость на препараты еще при ввозе. Естественно, это влияет и на дальнейшую цену того или иного лекарства, несмотря на то, что государством установлены граничные торговые надбавки при оптовой и розничной торговле”, — отмечается в сообщении Фармпалаты.

По данным налоговой милиции, примерно треть от общей суммы теневых денег при импорте оседает на счетах посредников офшорных юрисдикций, уточнили в организации.

Завышать стоимость сырья и препаратов при ввозе, в первую очередь, выгодно потому, что это дает возможность потом продавать лекарства по высоким ценам.

“А также для увеличения суммы налогового кредита, которая впоследствии заявляется к возмещению. Кроме того, это удобный способ для выведения валюты”, — поясняют в организации со ссылкой на данные налоговиков.

Как писал УНН, программа правительства “Доступные лекарства” заставила как отечественных, так и иностранных производителей значительно снизить цены на свои товары.

В частности, компания КРКА (Словения) снизила цену на свое лекарство почти на 72%.

Украинские производители по отдельным препаратам подвинулись в цене на 40%, что, в свою очередь, может свидетельствовать о высокой марже, закладываемой фармзаводами в каждую упаковку лекарств.

В среднем, в рамках программы правительства, стоимость лекарств снизилась почти на 7%.

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