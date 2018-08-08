Нардепи пропонують закрити сотні українських аптек
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Депутати ВРУ зареєстрували законопроект, яким, серед іншого, пропонується суттєво скоротити кількість українських аптек, передає УНН із посиланням на відповідний документ.
Так, проект ЗУ передбачає зменшення концентрації аптек за територіальною ознакою.
Мотивують свою ініціативу законодавці тим, що у такий спосіб аптеки стануть більш прибутковими.
Також, як йдеться у документі, скорочувати кількість аптек потрібно і через надмірну конкуренцію на ринку, яка, на думку парламентарів, унеможливлює розвиток бізнесу.
Задля цього аптеки мають розташовуватися не ближче, аніж 500 метрів одна від одної, вважають депутати.
"При цьому, конкретна та раціональна відстань у 500 метрів враховує інтереси маломобільних груп населення та громадян похилого віку, а також інтереси пацієнтів лікувально-профілактичних закладів", - вважають автори проекту ЗУ.
Зауважимо, що, на думку експертного середовища, висока конкуренція між аптеками, яка спостерігається сьогодні на ринку, навпаки, спонукає до конкурентних цін на ліки.
Відповідно, у разі скорочення кількості аптечних закладів, конкуренція буде знижуватися. Ті ж аптеки, що залишаться, теоретично можуть стати більш прибутковими. А тому, ймовірний і ріст цін на ліки, зокрема, через посилення впливу виробників на формування остаточної вартості фармацевтичної продукції.
Нагадаємо, як писав УНН, з українських аптек зникли відомі ліки для укріплення кісток.
Також нагадаємо, програма Гройсмана змусила фармвиробників значно знизити ціни на ліки.