В Україні заборонили популярні ліки для укріплення кісток
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Україні тимчасово заборонили "Кальцій-Д3 Нікомед Форте", таблетки жувальні, 60 таблеток в упаковці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Це рішення прийняте на підставі термінових повідомлень від Держслужби в Чернігівській області та Києві і негативних висновків про якість. У повідомленні говориться і про невідповідність вимогам реєстраційного посвідчення за показниками "ідентифікація" та "кількісне визначення".
Усі аптеки мають помістити препарат в карантин.
Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.