В Україні заборонили популярні ліки для укріплення кісток

Це рішення прийняте на підставі термінових повідомлень від Держслужби в Чернігівській області та Києві і негативних висновків про якість. У повідомленні говориться і про невідповідність вимогам реєстраційного посвідчення за показниками "ідентифікація" та "кількісне визначення".



Усі аптеки мають помістити препарат в карантин.



Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.



Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".



Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.