В Украине запретили популярное лекарство для укрепления костей

Это решение принято на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и негативных выводов о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".



Все аптеки должны поместить препарат в карантин.



Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".



Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.