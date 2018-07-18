В Украине запретили популярное лекарство для укрепления костей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине временно запретили "Кальций-Д3 Никомед Форте", таблетки жевательные, 60 таблеток в упаковке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Это решение принято на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и негативных выводов о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".
Все аптеки должны поместить препарат в карантин.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.