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Нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Депутаты ВРУ зарегистрировали законопроект, которым, среди прочего, предлагается существенно сократить количество украинских аптек, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Так, проект ЗУ предусматривает уменьшение концентрации аптек по территориальному признаку.

Мотивируют свою инициативу законодатели тем, что таким образом аптеки станут более прибыльными.

Также, как говорится в документе, сокращать количество аптек нужно и из-за чрезмерной конкуренции на рынке, которая, по мнению парламентариев, делает невозможным развитие бизнеса.

Для этого аптеки должны располагаться не ближе, чем 500 метров друг от друга, считают депутаты.

"При этом, конкретное и рациональное расстояние в 500 метров учитывает интересы маломобильных групп населения и граждан пожилого возраста, а также интересы пациентов лечебно-профилактических учреждений", - считают авторы проекта ЗУ.

Отметим, что, по мнению экспертной среды, высокая конкуренция между аптеками, которая наблюдается сегодня на рынке, наоборот, побуждает к конкурентным ценам на лекарства.

Соответственно, в случае сокращения количества аптечных учреждений, конкуренция будет снижаться. Те же аптеки, которые останутся, теоретически могут стать более прибыльными. А потому, вероятен и рост цен на лекарства, в частности, усиление влияния производителей на формирование окончательной стоимости фармацевтической продукции.

Напомним, как писал УНН, из украинских аптек исчезли известные лекарства для укрепления костей.

Также напомним, программа Гройсмана заставила фармпроизводителей значительно снизить цены на лекарства.

Украинские Национальные Новости

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