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Майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Київська облдержадміністрація поінформувала про оновлення реєстру ліків, доступних пацієнтам за програмою уряду “Доступні ліки”. В ОДА наголосили, що окремі іноземні виробники ліки, в рамках програми, знизили вартість своїх продуктів на 72%. Про це йдеться у релізі обладміністрації, передає УНН.

“Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних 6 місяців їхня кількість становитиме понад 14 мільйонів”, — йдеться у повідомленні.

До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній, зауважили в ОДА.

“Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція)”, — уточнили чиновники.

В середньому ж, ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.

Нагадаємо, урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн.
Участь у програмі беруть 7808 аптек.

Як писав УНН, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек. Експерти попереджають, що така ініціатива законодавців може дуже негативно позначитися на вартості ліків для українців.

Зокрема, як пояснюють фахівці, скорочення кількості аптечних закладів призведе до зниження конкуренції на ринку, також до росту прибутковості кожної окремої аптеки, що залишиться. У підсумку через посилення впливу виробників на формування остаточної вартості фармацевтичної продукції зростуть ціни на препарати.

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