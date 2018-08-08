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Почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства"

Почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства"

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Киевская облгосадминистрация сообщила об обновлении реестра лекарств, доступных пациентам по программе правительства "Доступные лекарства". В ОГА подчеркнули, что отдельные иностранные производители лекарства, в рамках программы, снизили стоимость своих продуктов на 72%. Об этом говорится в релизе обладминистрации, передает УНН.

"Прогнозируемое количество упаковок бесплатных для пациентов лекарств также возрастет, если в прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, то в течение следующих 6 месяцев их количество составит более 14 млн", - говорится в сообщении.

В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний, отметили в ОГА.

"Так, например, чтобы попасть в новый перечень препаратов, которые на 100% возмещаются за счет госбюджета, компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция)", - уточнили чиновники.

В среднем же, цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" начала действовать в апреле 2017 года. За время работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы с более 23 млн рецептов на сумму более 1 млрд грн.

Участие в программе принимают 7808 аптек.

Как писал УНН, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек. Эксперты предупреждают, что такая инициатива законодателей может очень негативно сказаться на стоимости лекарств для украинцев.

В частности, как объясняют специалисты, сокращение количества аптечных учреждений приведет к снижению конкуренции на рынке, также к росту доходности каждой отдельной аптеки, которая останется. В итоге из-за усиления влияния производителей на формирование окончательной стоимости фармацевтической продукции вырастут цены на препараты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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