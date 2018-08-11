По аналогии с предложенным законопроектом, юрист посоветовал депутатам запретить сеть "МакДональдс"

По его словам, законопроект № 8591 разрушает основной принцип ведения предпринимательской деятельности — развитие, в том числе и экономики страны.

Отметим, что документ, предложенный парламентариями, предусматривает строгие ограничения в части ведения аптечного бизнеса. Депутаты, по сути, предлагают собственникам сетевых аптек продавать или ликвидировать свой бизнес. Проект закона, к примеру, требует, чтобы одно юридическое управляло не более 8 аптеками. При этом, у такого юридического лица должно быть как минимум три собственника с профильным фармацевтическим образованием.

Также законопроект предусматривает закрытие сотен аптек по Украине путем введения территориальных ограничений их расположения (не ближе 500 метров).

“Наши законодатели могут предлагать различные законопроекты, но результат должен быть один и тот же — позитивный для развития малого и среднего бизнеса. Что касается данного законопроекта, которым хотят, в частности, ограничить количество торговых точек — это, безусловно, нарушение прав и потребителя, или граждан Украины, которые занимаются сферой бизнеса.

Ведь основной задачей бизнеса является не только получение прибыли, но и развитие: открытие новых кафе, магазинов, аптек. Это позволяет переходить из разряда малого в средний бизнес и так далее.

Таким образом, если принять этот закон — он ограничит развитие бизнеса, и у нас в Украине не будут приходить инвесторы зарубежные, потому что они будут понимать, что если приняли такой закон, то завтра наши "толковые" депутаты примут другой, который будет ограничивать различные виды бизнеса в Украине”, — считает Багиров.

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Он отметил, что законодательные новшества наших политиков убивают желание граждан Украины заниматься бизнесом.

“Неужели больше нечем заняться? А почему бы не принять законопроект, который запретит развитие магазинов "Рошен“? Ресторанов "Мафия“? "МакДональдс“? Это ведь тоже сети”, — добавил правозащитник.

По его мнению, подобные законопроекты предлагаются “не от большого депутатского ума”.

“Наш Президент выезжает за рубеж, приглашает инвесторов вкладывать деньги, внутренних инвесторов подталкивает к тому, чтобы вкладывать деньги в развитие экономики, а такие законопроекты — пугают. Если, не дай Бог, депутаты поддержат такой законопроект, это даст старт вымиранию бизнеса в Украине. Тут, скорее всего, была задумка попытаться отжать, но этого не получится. Будет прямо противоположный эффект, который вызовет бурю эмоций и недовольства”, — резюмировал Багиров.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект № 8591. Среди прочего, в документе предлагают наделить физическое лицо-предпринимателя правом открывать не более одной аптеки, без обособленных структурных подразделений.

Юридическое же лицо, в свою очередь, должно иметь право на открытие не более четырех аптек и аптечных пунктов, и только в пределах одной области, считают законодатели.

Наряду с этим, документом предлагается лишить предпринимателя права работать в другой аптеке, заниматься другими видами хозяйственной деятельности (кроме производства препаратов в условиях аптеки и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).

Особенностью законопроекта является тот факт, что от представителей аптечного бизнеса он требует приведения их деятельности к требованиям документа (в случае принятия).

Таким образом, владельцы сетевых аптек, по логике депутатов, должны отдать родственникам, или продать, или закрыть часть своих аптек. При этом на каждые 8 аптек (когда речь о сети, при условии получения еще и каждой аптекой отдельной лицензии на производство лекарств в аптеке) должно быть создано отдельное юридическое лицо.