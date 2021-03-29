З вина з космосу зняли пробу: чим відрізняється від того, що визрівало на Землі

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Пляшка вина "Petrus", витримана протягом року в космосі, виявилася "м'якшою" і "більш квітковою", ніж її еквівалент земної витримки, що натякає на те, що її космічна подорож могла прискорити процес старіння.

На сліпих дегустаціях 12 експертами з Інституту досліджень вина і винограду в Бордо, були присутні зразки космічного "Petrus" і зразки того ж врожаю, які залишилися на Землі.

Як повідомляє AP, винний критик з Бордо, уродженка Великої Британії, Джейн Енсон розповіла, що земний "Petrus" був на смак "трохи молодше, ніж той, який побував в космосі".

"Те вино, що залишилося на Землі, було все ж трохи більше танінним, трохи молодше. А в тому, що було в космосі, таніни пом'якшилися, з'явилося більше квіткових ароматичних речовин", - підкреслила Енсон.

Доповнення

Відзначимо, що саме "космічне" вино стало головним алкотрендом 2020 року, за інформацією агентства Bloomberg.

Так само, як і мода на крафтовий алкоголь, який у Bloomberg назвали трендом десятиліття, популярність якого не зменшиться і в 2021 році. Відзначимо, що тренд на крафтовий алкоголь вже давно набирає обертів в Україні.

Тенденція до зростання популярності крафтового алкоголю не спадає: свідченням цього є, наприклад, щорічний приріст споживання українцями першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва ЛГЗ Prime.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").