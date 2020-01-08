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Сільське шампанське і вино з космосу: Bloomberg назвав головні алкотренди 2020 року

Сільське шампанське і вино з космосу: Bloomberg назвав головні алкотренди 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Агентство Bloomberg склало список головних алкотрендів минулого року і спрогнозувало, які алкогольні напої будуть користуватися популярністю в новому 2020 році, передає УНН з посиланням на economictimes.indiatimes.com.

За даними видання, в 2019 році споживачі віддавали перевагу крафтовому пиву, шампанському і рожевому вину.

Водночас, 2020-й ознаменується п'ятьма ключовими алкотрендами:

Прості напої. У поточному році популярності будуть набирати нескладні слабоалкогольні напої. Наприклад, хард-зельцер або натуральні ігристі вина - "петнати". Процес виготовлення "петнати" досить простий: вино, яке не добродило восени, переливається у пляшки, і бульбашки в ньому утворюються природним чином. Такий напій називають ще "сільським шампанським".

Вино з космосу. За минулі 10 років винороби вже встигли поекспериментувати з нестандартними способами витримки вина - наприклад, під водою. Наступний крок - космічна витримка. У минулому році люксембурзька компанія Space Cargo Unlimited заявила, що відправить вино в космос і залишить напій там на рік. Щоб зрозуміти, як вплив радіації і мікрогравітація впливають на його смак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Крафтовий алкоголь став тенденцією десятиліття  

Здоровий алкоголь. Скорочення споживання алкоголю - головна тенденція винного ринку 2020 року, обіцяє Bloomberg. Мішленівські ресторани вже пропонують безалкогольну комбучу замість "Совіньйон Блан". Так що майбутнє за виробниками, які переконають покупців, що їх вино в рази корисніше, ніж у конкурентів.

Дивні упаковки. Вином в залізних банках вже нікого не здивуєш, а до 2024 року обсяг його продажів досягне 4,6 млрд дол., оцінює Bloomberg. На черзі вина в багаторазових глечиках і плоских упаковках, які переробляються, і пробки з нульовим вмістом вуглецю.

Розумні магазини. Винні супермаркети будуть розробляти свої додатки і пропонувати всілякі дегустації і майстер-класи. А елітний алкоголь почнуть продавати за допомогою вендінгових апаратів. Наприклад, Moët планує встановити як мінімум 100 таких апаратів в США (вартість одного - 35 тисяч дол., не рахуючи вартості самого напою).

Як повідомляв УНН, українцям подобаються екстравагантні алкогольні напої. Так, вітчизняні виробники випускають чорну горілку (PRIME Black Carbon, ЛГЗ "Прайм"), а з Іспанії до нас везуть блакитне вино.

Нагадаємо, за даними Держстату, одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн в місяць.

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